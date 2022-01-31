Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinlerinin bitip bitmediği, mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Cezaevinden izin alan vatandaşalr ne zaman geri döneceğini merak ediyor. Peki, açık cezaevi izinleri bitti mi?
Açık cezaevi izinleri bitti mİ? 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Her 2 aylık periyodda bir uzatılan açık cezaevi izinleri için yeni bir karar alınmış ve gündeme konmuştu. Vatandaşlar da bu gelişmenin ardından açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusunun cevabını sorguluyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ BİTTİ Mİ?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
CTE tarafından yayımlanan son resmi yazıda şu ifadeler yer almıştı;
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
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