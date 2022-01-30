30 Ocak koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka, vefat ve aşılama verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan son verileri değerlendirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." dedi.