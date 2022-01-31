Konya son dakika deprem! 31 Ocak Konya deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

Konya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Konya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.30'da yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

31 Ocak Konya depremi merkez üssü: