Konya son dakika deprem! 31 Ocak Konya deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER
Son dakika... Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Konya'nın Kızılören ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 31 Ocak Pazartesi son depremler listesi...
Konya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Konya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 12.30'da yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
31 Ocak Konya depremi merkez üssü:
SON DEPREMLER (31 OCAK 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.31 12:30:34 37.8968 32.0955 5.0 -.- 4.1 4.1 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2022.01.31 12:01:17 40.0195 38.6583 13.4 -.- 3.0 3.2 DEMIRKONAK-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2022.01.31 10:23:40 39.8332 27.8473 15.8 -.- 1.1 -.- SAMLI-(BALIKESIR) İlksel
2022.01.31 09:46:10 38.0985 38.5615 5.3 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.01.31 09:06:58 39.1198 40.0622 5.0 -.- 3.8 4.0 OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.31 09:06:58)
2022.01.31 08:20:37 38.3145 38.8658 4.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 08:14:55 40.0022 42.0857 12.7 -.- 1.5 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.31 07:44:26 36.8313 28.0293 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 07:39:25 36.9788 27.6548 8.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 06:42:38 39.0967 40.1092 6.2 -.- 2.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 06:10:56 36.5838 30.1925 73.8 -.- 3.2 3.0 KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 05:55:38 37.2208 30.4633 5.0 -.- 2.0 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 04:39:28 37.6965 25.9440 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 04:06:41 39.0873 40.0598 5.0 -.- 1.7 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 04:00:04 38.2262 38.7625 8.9 -.- 2.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 01:42:06 38.1183 27.4010 5.0 -.- 1.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 01:05:18 38.9317 26.1275 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 00:13:57 38.9585 26.7110 8.7 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 00:04:07 34.7398 25.0508 12.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak?
- EKPSS tercih sonuçları ne oldu? 2022 EKPSS atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur kura tarihi açıklandı mı?
- Fatih Sipahi kimdir, kaç yaşında? Ece Erken'in iddiaları sonrası Fatih Sipahi'den açıklama geldi!
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 31 Ocak UEDAŞ Bursa Osmangazi, Nilüfer elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
- ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
- Nescafe çekiliş sonuçları için geri sayım! 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Ocak enflasyon verisi açıklandı mı?
- 450-1.150 TL lira hesaplara yatacak! Doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz yardımı nasıl alınır?
- MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?