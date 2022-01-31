31 Ocak 2022, Pazartesi
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Konya son dakika deprem! 31 Ocak Konya deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Konya son dakika deprem! 31 Ocak Konya deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

Son dakika... Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Konya'nın Kızılören ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 31 Ocak Pazartesi son depremler listesi...

Konya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Konya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.30'da yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

31 Ocak Konya depremi merkez üssü:

SON DEPREMLER (31 OCAK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.31 12:30:34 37.8968 32.0955 5.0 -.- 4.1 4.1 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2022.01.31 12:01:17 40.0195 38.6583 13.4 -.- 3.0 3.2 DEMIRKONAK-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2022.01.31 10:23:40 39.8332 27.8473 15.8 -.- 1.1 -.- SAMLI-(BALIKESIR) İlksel

2022.01.31 09:46:10 38.0985 38.5615 5.3 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.01.31 09:06:58 39.1198 40.0622 5.0 -.- 3.8 4.0 OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.31 09:06:58)
2022.01.31 08:20:37 38.3145 38.8658 4.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 08:14:55 40.0022 42.0857 12.7 -.- 1.5 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.01.31 07:44:26 36.8313 28.0293 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 07:39:25 36.9788 27.6548 8.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 06:42:38 39.0967 40.1092 6.2 -.- 2.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 06:10:56 36.5838 30.1925 73.8 -.- 3.2 3.0 KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2022.01.31 05:55:38 37.2208 30.4633 5.0 -.- 2.0 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 04:39:28 37.6965 25.9440 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 04:06:41 39.0873 40.0598 5.0 -.- 1.7 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 04:00:04 38.2262 38.7625 8.9 -.- 2.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.01.31 03:49:53 39.0768 40.0415 5.0 -.- 4.8 4.7 OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 01:51:05 37.8522 26.9977 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 01:46:56 38.2162 35.2255 19.7 -.- 1.6 -.- YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel

2022.01.31 01:42:06 38.1183 27.4010 5.0 -.- 1.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 01:05:18 38.9317 26.1275 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 00:13:57 38.9585 26.7110 8.7 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 00:04:07 34.7398 25.0508 12.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

Konya’da korkutan deprem KONYA'DA KORKUTAN DEPREM

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