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Mehmetçik 6 terör şüphelisini yakaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Mehmetçik 6 terör şüphelisini yakaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Şırnak'taki baskında 6 terör şüphesi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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