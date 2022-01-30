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Son dakika: MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Son dakika: MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

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