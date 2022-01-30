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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da flaş açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle buluşma öncesi halka seslendi. Başkan Erdoğan, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında teröristlerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.'' ifadelerini kullandı.

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