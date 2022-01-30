Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi mahkumları ve yakınları, izinler için gelecek açıklamaları bekliyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini engelleyebilmek için izne gönderilmişti. Konu hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere açık cezaevi mahkumları pandemi nedeniyle tedbirli olarak izinli sayılıyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda açıklama geldi. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
- Tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?
- Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?
- Survivor Mert Sude sevgili mi? 2022 Survivor All Star Mert Öcal Sude Burcu olayı nedir?
- MTV son gün ne zaman? MTV 1. taksit ödemesi bitti mi? MTV ödemeleri ne kadar?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı?
- Bunu yapmayan işveren yandı! Hemen kontrol edin! Sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir!
- Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
- Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? 31 Ocak - 4 Şubat İstanbul hava durumu nasıl olacak?
- Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli kim?
- Nadal - Medvedev maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avustralya Açık finali nasıl izlenir?