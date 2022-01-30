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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi mahkumları ve yakınları, izinler için gelecek açıklamaları bekliyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini engelleyebilmek için izne gönderilmişti. Konu hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere açık cezaevi mahkumları pandemi nedeniyle tedbirli olarak izinli sayılıyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda açıklama geldi. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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