Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere açık cezaevi mahkumları pandemi nedeniyle tedbirli olarak izinli sayılıyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda açıklama geldi. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...