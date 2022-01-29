Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun'da! Selzedeler yeni yuvalarına kavuştu
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel afeti sonrası Giresun’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Giresun’a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel ağzının payını verdi. Adam öyle bir taktik yapıyordu. Ben canlı yayındayken Youtube'dan yayın yapıyor, güya beni susturacak. Ya seviyesi yokki ineyim. Benim için seviye millettir, milletin seviyesine inilmez, seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhurla da yolumuza devam ediyoruz." diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Başkan Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK
Bir afetin bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Burada güzel bir çalışma yapıldı. Tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.
Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim edeceğiz. Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Fakat aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık ve tüm bu felaketlerin olduğu yerlerde Bakanlıklarımız kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Bu yıkılan binalarımızdan alt yapılara kadar yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: YA SEVİYESİ YOK Kİ SEVİYESİNE İNELİM
Köylerde köykent olarak 15-20 kadarını bitirdik diğerleri de devam ediyor. Onları da süratle bitireceğiz. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir Ana Muhalefet var ki yalandan geçilmiyor.
İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki. Saat 22.00'de televizyona çıkacağım o da youtube kanalı var oradan Cumhurbaşkanını susturacak. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhurdan icazet aldık. Cumhur ile yolumuza devam ediyoruz.
2023 BİLESİNİZ Kİ TÜRKİYE'DE DÖNÜM NOKTASIDIR
AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sizlerden isteğim şu, 2023 bilesiniz ki Türkiye'de dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Maşallah, yani siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir.
Nasıl ki Samsun'dan Sarp'a kadar bu sahili inşa ettik mi? Ettik, Giresunumuzda üniversitesinden tutunuz bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi? Ettik ve bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi? Halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık.
MUHALAEFETE "DOĞALGAZ" TEPKİSİ: SİZ NE ZAMAN DOĞRU KONUŞACAKSINIZ
Size burada verdiğim bir söz vardı doğal gaz meselesi. Doğal gaz geldi mi, aldık mı. Ana Muhalefet ne diyor doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor. Siz ne zaman doğru konuşacaksınız. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Partiyiz.
AFET KONUTLARI TESLİM EDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak Cumartesi günü Giresun'a geldi. Erdoğan'ın Giresun programı belli oldu. Ordu Giresun Havalimanı'nda karşılanan Başkan Erdoğan daha sonra karayoluyla Giresun'a geçti.
Giresun Valisi Enver Ünlü, Erdoğan'ın programıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak Cumartesi günü ilimize teşrif edecek. Başkan Erdoğan, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afetinde ev ve işyerlerini kaybeden hak sahibi vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Dereli ve Doğankent ilçesinde yapılan toplu konut, işyerleri ve altyapı yatırımları ile Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi gibi yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.
Hak sahiplerinin belli olduğu ev ve iş yerlerinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle teslim edileceğini belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Yaşanan sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelinen noktada şehir merkezinde 72 konut ve 82 iş yeri tamamlandı, çevre düzenlemesi bitirildi.Burada hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Yeniden inşa edilen konut ve işyerleri modern bir görünüme sahip oldu. Konsept olarak büyükşehirlerde en son uygulanan açık AVM projelerinin bir benzeri yapıldı. Dünyanın geldiği son modern görünüm ilçemizde uygulandı" dedi.
"ÖNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SONRA KONFOR SAĞLANDI"
İlçede önce can ve mal güvenliğinin sağlandığını sonra konforun düşünüldüğünü de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, "Bilindiği gibi yaşanan afet sonrası TOKİ tarafından yapılan afet konutlarının önce dere yatağından uzaklaştırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasıydı. Bu şekilde de proje hazırlatıldı. Daha sonra düşünülen ise konfor ve ticaretti.
Öyle de yapıldı ve ilçemiz hem daha güvenli hem de daha konforlu ve modern görünüme kavuştu. Ticari olarak ise ilçemiz GiresunSivas karayolu güzergahında bulunması ve yaylalar diyarı olması nedeniyle geçiş noktasıydı artık ticarettin de noktası olacaktır" diye konuştu.
"AFET EVLERİYLE BİRLİKTE İLÇEDE DOĞALGAZ KULLANIMI BAŞLAYACAK"
İlçeye doğalgazın da geldiğini belirten Başkan Şenlikoğlu, "Allah bir daha o afeti hiç kimseye yaşatmasın ama devletimizin, milletimizin yanında durmasıyla yeni bir Dereli inşaat edilmekle kalmadı bir çok imkana da kavuştu. Belki 50 yıl sonra geleceği noktaya, afetten sonra ulaşmış oldu. Şuanda ilçemize doğalgaz da gelmiş durumda ilk önce TOKİ afet konutlarına bağlanmaya başlandı buraya taşınacak olanlar doğalgaz kullanabilecekler, diğer ilçe halkımız içinde abone çalışmaları başlatıldı altyapısı oluşturulan ilçemizde en kısa zamanda tüm ilçe merkezimiz doğalgaz kullanmaya başlayacaktır" açıklamasında bulundu.
"MUTLULUĞUMUZU CUMHURBAŞKANIMIZLA PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"
İlçe esnaflarından İbrahim Hamurcuoğlu ise, "Çok büyük bir afet yaşamıştık,ama devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda oldu. Kısa sürede afetin izlerini sildiği gibi yaralarımızı da sardı. Biz haritadan silindiğimizi düşünürken, bakanlarımız her gün ilçemizde oldu. İş makinaları devlet yetkilileri olağanüstü bir gayret ve çabayla bizi o afetten yeni bir ilçeye kavuşturdu.
Bizlere ne söz verildiyse, söylenildiği gibi yapıldı. Şimdi ise yapılanların görülmesi için mutluluğumuzu Cumhurbaşkanımızla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlamaktan görmekten büyük mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.
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