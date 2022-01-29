Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun’da! Selzedeler yeni yuvalarına kavuştu

Başkan Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Bir afetin bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Burada güzel bir çalışma yapıldı. Tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini inşallah teslim edeceğiz. Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Fakat aynı dönemde biliyorsunuz ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık ve tüm bu felaketlerin olduğu yerlerde Bakanlıklarımız kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Bu yıkılan binalarımızdan alt yapılara kadar yeniden ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.