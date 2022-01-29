Giresun’da afet konutları teslim edildi! Başkan Erdoğan’ı duygulandıran fotoğraf

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eczacı kalfası Muhammet Sarıyıldız, "Anılarımızı tazeledik. Geleceğini duyunca bize nasip oldu. Böyle bir anımız vardı. Bizi seçerken böyle olduğunu bilmiyorlardı ama biz oraya çıkınca bu anıları paylaşmak istedik kendisiyle. Otobüsün üstünde kendisine gösterince kendisi de memnun oldu, çok mutlu oldu. 21 yıl önce ben hapisten çıkınca buraya gelmiştim diye anı tazeledi, duygulandı" ifadelerini kullandı.