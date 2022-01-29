29 Ocak 2022, Cumartesi
Giresun'da afet konutları teslim edildi! Başkan Erdoğan'ı duygulandıran fotoğraf
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde 21 yıl önce Dereli'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafların kendisine gösterilmesi ile duygulandı. Başkan Erdoğan, "Ben cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramışım. Burada konuşma yapmışız. O günlerde çekilen fotoğraflar hala duruyormuş. 21 yıl önce, nereden nereye" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 15:52
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