Fazıl Say Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti! ''15 dakikadır…”
CHP’nin yandaş kanalı Halk TV’ye konum olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Yayın sırasında piyanist Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'na Twitter üzerinden isyan etti. Say, “Bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı.” dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu esnadan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda sefa sürdüğü fotoğrafları yalanlayarak gündeme oturan piyanist Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir açıklamada bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA FAZIL SAY BİLE DAYANAMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa konuk olduğu sırada müzisyen Fazıl Say çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
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