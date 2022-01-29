Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ nereli? İşte aldığı görevler ve biyografisi...

İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa'nın 114. maddesi gereğince 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etmiştir.