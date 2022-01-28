Türkiye’den Gürcistan ordusuna hibe

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini belirten Yazgan, "Türkiye, Gürcistan'ın NATO üyesi bir komşusudur. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'a 19 Temmuz 2021'de 4 teknik servis aracı, 24 Ocak 2021'de lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanı, 27 Aralık 2020'de 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.