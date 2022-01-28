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Son dakika: Sanayide enerji kesintisi gideriliyor! Enerji Bakanlığı tarih verdi: 29 Ocak'ta son bulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Son dakika: Sanayide enerji kesintisi gideriliyor! Enerji Bakanlığı tarih verdi: 29 Ocak’ta son bulacak

Son dakika haberleri... Sanayide enerji kesintisi sona eriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu kesintinin 29 Ocak'ta son bulacağı kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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