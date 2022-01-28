Son dakika: NATO: Rusya ile savaşa hazırız

Müttefiklik anlaşmaları gereği böyle bir tavır sergileyeceklerini söyleyen Devlet Başkanı Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır" dedi. Belarus'a karşı yapılacak ihtimal bir saldırıda da Rus ordusunun kendilerinin yanında olacaklarını belirten Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur" şeklinde konuştu.