Son dakika: NATO: Rusya ile savaşa hazırız
SON DAKİKA... Ukrayna'nın bölgede Rusya ve Belarus baskısına karşı direnişine NATO'dan tam destek geldi. NATO’nun Ukrayna’ya desteğini tekrarlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO olarak siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse de yanıt vermeye hazırız. Yani her iki seçeneğe de hazırız. En iyisi için çok çalışıyoruz" mesajını verdi. Bu açıklama akabinde Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile yaptıkları "Birlik Daevletleri" anlaşmasını işaret ederek ihtimal bir savaşta Rusya'nın yanında yer alacaklarını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'deki programda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı.
Stoltenberg, NATO'nun Rusya'yla diyalog ve politik çözüme dayalı iş birliğine açık olduğunu ancak NATO'nun çatışma ihtimaline de hazırlıklı olduğunu belirtti.
"SAVAŞA HAZIRIZ"
Ciddi ekonomik yaptırımlar konusunda uyarısını yineleyen Stoltenberg, "Rusya bir kez daha askeri güç kullanmaya karar vermediği sürece zamanımız var. Rus planları hakkında kesinlik yok ve belki de nihai bir karar vermediler. NATO olarak siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse de yanıt vermeye hazırız. Yani her iki seçeneğe de hazırız. En iyisi için çok çalışıyoruz" diye konuştu.
"PUTIN, NATO'YU CİDDİYE ALIYOR"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, NATO'nun yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkında olduğunu ve bunu ciddiye aldığını ifade ederek, "Başkan Putin ve Rusya'nın, tüm müttefikleri koruma ve savunma yeteneğimiz söz konusu olduğunda NATO'yu çok ciddiye aldığından eminim. Ukrayna söz konusu olduğunda, Rusya'nın ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacağını anladığına kesinlikle eminim. Çünkü 2014'te Ukrayna'ya karşı güç kullanmalarından sonra Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladık. Ukrayna'ya destek verdik, bunu hızlandırdık ve ittifakın doğusundaki varlığımızı artırdık. Yani Rusya sınırlarında daha az NATO istese de tam tersini başardılar. Ukrayna'ya karşı yeniden güç kullanırlarsa, sınırlarında daha da fazla NATO elde edecekler. Yani bu elbette Rusya için bir bedel" ifadelerine yer verdi.
"ŞİMDİ, RUSYA TEKLİFLERİMİZİ DÜŞÜNMELİ VE DEĞERLENDİRMELİ"
Stoltenberg, yapılan görüşmelerin ardından NATO ve müttefiklerin tekliflerini Rusya'ya ilettiğini belirterek, "Gördüğümüz, Rusya'nın sürekli bir askeri yığılmasıdır. Tabii bu çok yakından takip ettiğimiz bir şey. Daha fazla asker, daha ağır teçhizat yerleştiriyorlar. Böylece askeri yığınak devam ediyor. Aynı zamanda Rusya bizimle, ABD ve NATO Müttefikleri ile görüşmeye istekliydi. Bu iyi bir işarettir. Aynı odada saatlerce oturduk, Ukrayna ve çevresindeki durumu, hepimiz için güvenlik sonuçlarını ele aldık. Silahların kontrolünden askeri faaliyetlerin şeffaflığına ve NATO Müttefikleri ile Rusya arasında daha fazla iletişim hattına kadar her konuda ortak bir zemin bulmanın mümkün olduğuna inandığımıza dair yazılı önerilerimizi ilettik. Şimdi Rusya'nın bu önerileri değerlendirmesi gerekiyor ve biz tekrar masaya oturmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
BELARUS DEVLET BAŞKANI LUKAŞENKO: RUSYA SALDIRIYA UĞRARSA BELARUS DA BUNA KATILIR
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair açıklamada bulundu.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile yaptıkları "Birlik Devletleri" anlaşmasını işaret ederek ihtimal bir savaşta Rusya'nın yanında yer alacaklarını duyurdu.
Müttefiklik anlaşmaları gereği böyle bir tavır sergileyeceklerini söyleyen Devlet Başkanı Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır" dedi. Belarus'a karşı yapılacak ihtimal bir saldırıda da Rus ordusunun kendilerinin yanında olacaklarını belirten Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur" şeklinde konuştu.
Başta ABD ve NATO olmak üzere batılı ülkelerin kendilerine yönelik tehdit oluşturduğunu söyleyen Devlet Başkanı Lukaşenko, "Küresel ölçekte ülkelerin birbirine karşı güveni azaldı. Uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar ve çelişkiler arttı. Sınır olayları, iç savaşlar, siber saldırılar ve aşı savaşları, tüm bunlar kelimenin tam anlamıyla son zamanlarda ortaya çıkan günümüz gerçekleri. Medeniyetlerin kesişme noktasında bulunan Belarus, bu süreçlerin merkez üssünde. Batılılar saldırganlaşarak askeri altyapılarını güçlendirdi. NATO birlikleri, birlik devletleri yakınında yoğunlaştı. Amerikan stratejik bombardıman uçakları sınırlarımızda her gün 30 sortiye kadar uçuşlar gerçekleştiriyor. Komşu ülkeler nükleer silah gemilerinin konuşlandırılmasından bahsediyor. Batılı komşularımız, Polonya ve Litvanya, Washington güdümünde hareket ediyor. Siyasi hayallerini karlı bir şekilde pazarlamaya çalışan Litvanyalılar, Çin'e bile el attı" dedi.
Sözlerinin devamında Litvanya halkına mesaj veren Lukaşenko, "Litvanyalı dostlarımıza, Litvanya halkına şunu söylemek istiyorum. Tanrı korusun eğer diğer Baltık ülkeleriyle savaşa girerseniz bu ülkenizin sonu olur" sözlerini kullandı.
Devlet Başkanı Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da yaşanan gerilimi hakkında, Belarus halkının başka ülkelere savaşmaya gitmeyeceğini ifade ederek, "Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor. Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor ve kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar. Ben Belarus halkının başka topraklarda başka halklara karşı savaşmasını asla kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Tanrı bana köklerimin saklı olduğu bu insanlarla savaşmamı yasakladı" dedi.
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