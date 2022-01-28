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İstanbul'da park yasağı ihlallerine zam! İBB resmen duyurdu

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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İstanbul’da park yasağı ihlallerine zam! İBB resmen duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındığı duyuruldu. Park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamlandı.

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