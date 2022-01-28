CHP'li Kadıköy Belediyesi, Milli kadın basketbolcu Merve Aydın'ın dairesini mühürledi
Kadıköy Belediyesi’nin, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Merve Aydın’ın dairesini mühürlediği ortaya çıktı. Merve Aydın; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir tebligat yapılmadığını, sokakta kaldığını söyledi. Aydın, “Kadıköy Belediyesi’nin usulsüz ve hukuka aykırı mühürleme işlemi yüzünden 5 gündür evime giremiyorum” dedi.
Kadıköy Belediyesi ise yaptığı incelemede, projeye aykırı bölümler tespit edildiğini, tutanak tutulduğunu ve dairenin boş olması nedeniyle mühürlendiğini savundu.
İSTANBUL 13. İDARE MAHKEMESİ, KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN SAVUNMASINI ALACAK
Merve Aydın, Kadıköy Belediyesi'nin söz konusu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Merve Aydın'ın Kadıköy Belediye Başkanlığı hakkında mühürleme işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kadıköy Belediyesi ise yaptığı incelemede; projeye aykırı bölümler tespit edildiğini, tutanak tutulduğunu ve dairenin boş olması nedeniyle mühürlendiğini savundu.
MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
İstanbul 13. İdare Mahkemesi; Merve Aydın'ın Kadıköy Belediye Başkanlığı hakkında mühürleme işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
AYDIN: KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN EVİMİ MÜHÜRLEME İŞLEMİ USULSÜZ VE HUKUKA AYKIRI
Basketbolcu Merve Aydın; kendisine ait dairenin Kadıköy Belediyesi tarafından usulsüz mühürlendiğini öne sürdü. Merve Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şu açıklamada bulundu: "Kadıköy Belediyesi'nin usulsüz ve hukuka aykırı mühürleme işlemi yüzünden 5 gündür evime giremiyorum. 22 Ocak günü antrenmandan döndüğümde kapımın Kadıköy Belediyesi tarafından hiçbir tutanak, idari karar ve zapt olmaksızın mühürlenmesi yüzünden bu karlı hava dışarıda kalmak zorunda bırakıldım."
"Evimde hepinizin zaman zaman yaptığı üzere boya-badana, fayans ve mutfak dolabı değişimi gibi ufak ve ruhsata tabi olmayan tadilatlar yaptırıyordum."
"ANAYASAL HAKKIM OLAN MÜLKİYET VE BARINMA HAKLARIMA TECAVÜZDE BULUNMUŞLARDIR"
"Edindiğimiz bilgiye göre, hakkımda yapılan asılsız şikâyet üzerine Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri doğrudan bir başkan yardımcısının emri üzerine hiçbir araştırma-inceleme yapmaksızın, olay yerinde mühürleme zaptı tutmadan ve tarafıma herhangi bir idari karar tebliğ etmeden evimi mühürlemiş, anayasal hakkım olan mülkiyet ve barınma haklarıma tecavüzde bulunmuşlardır."
"BENİ BU SOĞUKTA EVİMDEN MAHRUM BIRAKMASI KABUL EDİLEMEZ"
"Yapılan işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için avukatımla yasal süreci başlattık. Ayrıca hiçbir inceleme ve delile dayanmayan bu hukuksuz işlemin tüm sorumluları hakkında görevi kötüye kullanma ve hürriyeti tahditten suç duyurusunda bulunacağım ve tazminat talep edeceğim. Belediyenin sebepsiz yere, araştırmadan, kanuna kurallara uymadan mülkiyet hakkımı kısıtlaması kabul edilemez. Beni bu soğukta evimden mahrum bırakması kabul edilemez. Yetkililerin bir an önce bu hukuksuzluğun karşısında tavır almasını ve gerekeni yapmasını talep ediyorum."
"KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN HAKSIZ YERE PARA CEZASI KESTİĞİ VE USULE AYKIRI DAVRANDIĞI RAPOR ALTINA ALINMIŞTIR"
"Yaklaşık 1.5 yıl kadar önce de aynı kişinin asılsız şikayeti üzerine tarafıma haksız yere 22 bin küsür TL para cezası kesilmişti. Yargı yoluna başvurmamız üzerine İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin 2020/1637 Esas sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde Kadıköy Belediyesi'nin tarafıma haksız yere para cezası kestiği ve usule aykırı davrandığı rapor altına alınmıştır. Bugün de benzeri durumla karşı karşıyayım.
Adaletine inandığım Yüce Türk yargısı nezdinde hakkımı aramaya devam edeceğim."
BELEDİYE: PENCERELER BÜYÜTÜLDÜ, KAPI KAPATILDI
Kadıköy Belediyesi; vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine yapıyı incelediği, projeye aykırı bölümler tespit edildiğini ve dairenin boş olması sebebiyle mühürlendiğini savundu. Binada yapılan incelemelerde, dairenin ön ve arka cephelerinde pencerelerin büyütüldüğü, 2.bodrum kattan binanın arka bahçesine açılan kapının kapatıldığı iddia edildi. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aykırılıktan etkilenen toplam inşaat alanının 41 m2, aykırılığa konu alanın ise 4m2 olduğu öne sürüldü. Yapı tespit ve inceleme tutanağının inşaat mahalline tebliğ edildiği, 30 günlük yasal süre içerisinde ruhsata uygun hale getirilmediği ve tamirat ve boya-badana işlemlerine devam edildiği iddia edildi. Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı bölge mühendisleri, söz konusu dairede "işgal" belirlediğini, ilgili dairenin de boş olması sebebiyle mühürleme işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
İSTANBUL 13. İDARE MAHKEMESİ, KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN SAVUNMASI ALINACAK
Merve Aydın, Kadıköy Belediyesi'nin söz konusu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemenin, 27 Ocak 2022 tarihli kararında, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca mahkeme kararında, dava ilgili belge ve bilgilerin tamamının hazırlanması talep edildi.
MERVE AYDIN, 152 KERE MİLLİ TAKIMDA OYNADI
152 kere milli takım forması giyen tecrübeli oyuncu Merve Aydın guard pozisyonunda forma giyiyor. Mersin Büyükşehir Belediyespor'da yetişen Merve Aydın İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımlarında oynadıktan sonra 2019-20 sezonunda Fransa'da Nantes Reze Basket 2020-21 sezonunda ise İspanya'da Nissan Al-Qazeres Extremadura takımlarında yer aldı. Merve Aydın, kariyerinde iki Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu ile iki U20 Avrupa Şampiyonası Bronz madalyası kazandı.
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