CHP’li Kadıköy Belediyesi, Milli kadın basketbolcu Merve Aydın’ın dairesini mühürledi

AYDIN: KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN EVİMİ MÜHÜRLEME İŞLEMİ USULSÜZ VE HUKUKA AYKIRI

Basketbolcu Merve Aydın; kendisine ait dairenin Kadıköy Belediyesi tarafından usulsüz mühürlendiğini öne sürdü. Merve Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şu açıklamada bulundu: "Kadıköy Belediyesi'nin usulsüz ve hukuka aykırı mühürleme işlemi yüzünden 5 gündür evime giremiyorum. 22 Ocak günü antrenmandan döndüğümde kapımın Kadıköy Belediyesi tarafından hiçbir tutanak, idari karar ve zapt olmaksızın mühürlenmesi yüzünden bu karlı hava dışarıda kalmak zorunda bırakıldım."

"Evimde hepinizin zaman zaman yaptığı üzere boya-badana, fayans ve mutfak dolabı değişimi gibi ufak ve ruhsata tabi olmayan tadilatlar yaptırıyordum."