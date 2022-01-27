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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü açıkladı: İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü açıkladı: İstanbul Havalimanı’ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı

İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist daha temizlenerek yeniden kullanıma açıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün 755 uçuşun yapılmasının planlandığı belirtildi.

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