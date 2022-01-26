İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koronavirüs testi pozitif çıktı

AKŞENER'İN PAYLAŞIMI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımında "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.