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MSB'den Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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MSB’den Kore Savaşı’na katılan Türk askerleri için paylaşım

Son dakika haberleri... Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğe ilişkin videoya yer verildi.

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