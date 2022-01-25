Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışan sayısını asgari düzeyde tutmak için bugün kamuda görevli memur,işçi ve diğer personellerin izinli olacağını açıkladı. İşte, Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?