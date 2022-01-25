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Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul’da eczaneler saat kaçta açılacak?

Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle yer yer ulaşımda zorluklar yaşanırken kamu çalışanları bu süreçte izinli sayılıyor. Hal böyle olunca kamu kurum ve kuruluşlarının yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?

Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışan sayısını asgari düzeyde tutmak için bugün kamuda görevli memur,işçi ve diğer personellerin izinli olacağını açıkladı. İşte, Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?

YARIN HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

Kötü hava şartları etkisini sürdürürken eczanelerde ve hastanelerde son durum merak edildi. Şu an için eczaneler ve hastaneler hakkında bir karar bulunmuyor. Eczaneler ve hastaneler, hizmet vermeye devam edecek. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği hakkında uyarı yapıldı.

VALİLİK YENİ KARARLARI AÇIKLADI...

Kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir."

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