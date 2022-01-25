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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Çankaya'da önemli kabuller

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Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Çankaya’da önemli kabuller

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan ayrıca TİSK heyetini de kabul etti.

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