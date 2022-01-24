Son dakika: İstanbullulara yeni uyarı: Lütfen trafiğe çıkmayın

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5-15 santimetre) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde görülecek kar yağışlarının Malatya il geneli ile Adıyaman'ın kuzeyinde yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.