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Son dakika: İstanbullulara yeni uyarı: Lütfen trafiğe çıkmayın

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Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: İstanbullulara yeni uyarı: Lütfen trafiğe çıkmayın

Son dakika haberi... Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'u da vurdu. Megakent için İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni bir uyarı geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım." dedi.

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

Kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

BİR UYARI DA VALİLİKTEN

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım." dedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara'nın güney ve doğusu, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Kilis için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5-15 santimetre) olması bekleniyor.
Yarın akşam saatlerinden sonra ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde görülecek kar yağışlarının Malatya il geneli ile Adıyaman'ın kuzeyinde yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Konya il merkezi ve güneyi ile Karaman'ın batısında yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (8-25 santimetre) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep il geneli ile Kilis'in kuzeyinde görülecek kar yağışlarının ise yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (10-25 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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