Son dakika: İstanbul Valiliği’nden kar yağışı sonrası flaş karar! Mesai 15.30’da sona erecek

EN SERT GÜN BUGÜN

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için de fırtına uyarısında bulundu.