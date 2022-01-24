Son dakika: İstanbul Valiliği'nden kar yağışı sonrası flaş karar! Mesai 15.30'da sona erecek
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu.
İSTANBUL'U DEK'LER VURACAK!
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası en sert hâlini bugün gösterecek. DEK'ler olarak da bilinen deniz etkisi kar yağışı, öğle saatlerinden sonra şehir genelinde etkini hissettirecek.
Şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul için uyarılar art arda yapılıyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporları paylaşılırken kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Megakentte etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, yer yer 20 cm'nin üzerine çıktı. Bu durum vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatırken İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek sorusunun da araştırılmasına neden oluyor.
EN SERT GÜN BUGÜN
Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK'ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.
DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için de fırtına uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI: BU AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara'nın güney ve doğusunda kar yağışlarının bu gece saat 21.00'den itibaren başlayarak sabah 06.00'ya kadar sürmesinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek olan kar yağışlarının yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) kuzeyli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5 ila 15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA KAR NE KADAR DEVAM EDECEK?
Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.
METEOROLOJİ DE AÇIKLADI: 3 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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