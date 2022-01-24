Vapur seferleri iptal mi? 24 Ocak Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar vapur seferleri iptal oldu mu?
Vapur seferleri iptal mi? 24 Ocak Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Vapurla seyahat edecek kişiler vapur seferleri hakkında araştırma yapıyor. Peki; 24 Ocak vapur seferleri iptal mi? Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar vapur seferleri hakkında merak edilen bilgiler!
24 Ocak Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar vapur seferleri iptal oldu mu? Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken ulaşımda yaşanan zorluk da arama motorlarında sorgulanıyor. Vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 24 Ocak İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
24 OCAK VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamada, 'Yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir.' denildi.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yopğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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