Son dakika: Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu! Türk Dışişleri Bakanlığından ilk mesaj
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika...Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Burkina Faso'da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.
Son dakika haberine göre; Burkina Faso'da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz.
Dost ve kardeş Burkina Faso'nun anayasal düzeni ile toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ediyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso'nun yanında olacaktır."
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