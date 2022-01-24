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Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul’da kar yağışı...

Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da kar yağışı esnasında şimşek sesinin duyulması vatandaşlarda merak uyandırdı. Kar yağışı sırasında şimşek çakar mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...

Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağarken gök gürlemesinin nedenleri yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul ve Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. İşte, Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRLEMESİ NE ANLAMA GELİR?

Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken gök gürlemesi olayının nedeni basitttir: Deniz üzerinde hava soğuktur. Sıcak deniz suyunun üzerinde buharlaşan hava yukarıda kalan hava üzerinde hızla yükselir. Bu da bulutlar içerisinde küçük dolu taneleri ıoluşturur. Bulutun içinde bulunan buz taneleri ile elektiriksel etkileşim içine giren bu hava kar yağarken gök gürlemesine neden olur.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDİR?

Gök gürültüsü, yıldırımın oluşma şekline ve konumuna bağlı olarak ani ve şiddetli bir çatlama sesi ya da daha alçak sesli ve uzun süreli gümbürtüler şeklinde duyulabilir. Yıldırım olmadan gök gürültüsü oluşması mümkün değildir. Ancak yıldırım oluşması için her zaman fırtına bulutlarına ihtiyaç yoktur. Yıldırımlar, volkanik patlamalar ve büyük orman yangınları sırasında da gözlenebilir.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'den uzman isimlere göre kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek. Şiddetlenmesinin nedeni deniz üzerinden, Karadeniz üzerinden tam kuzeyli akımlarla geliyor Marmara bölgesine. Nemi aldığı için Karadeniz'den biraz fazla kar yağışı bırakacak. Akşam saatlerinde biraz azalacak ama devam edecek kar yağışı. Yarın da devam edecek, Salı günü de devam edecek. Hatta Çarşamba sabahına da sarkma ihtimali var.

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