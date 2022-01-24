Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu
Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu. Kar yağışı nedeniyle tüm seferlerin durdurulduğu havalimanında pist ve taksi yolları temizleniyor.
İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.
THY'DEN AÇIKLAMA
Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.
Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.
Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor.
HAVALİMANINDA PİST VE TAKSİ YOLLARI TEMİZLENİYOR
Kar yağışı nedeniyle tüm seferlerin saat 18.00'e kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yollarını temizleme çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının hava ulaşımını olumsuz etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yapılamıyor.
Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.
İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.
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