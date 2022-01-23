Fatih Altaylı önce İBB’yi eleştirdi sonra paylaşımını sildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu.