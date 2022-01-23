24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fatih Altaylı önce İBB'yi eleştirdi sonra paylaşımını sildi

Fatih Altaylı önce İBB'yi eleştirdi sonra paylaşımını sildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Fatih Altaylı önce İBB’yi eleştirdi sonra paylaşımını sildi

Kar, İstanbul'da hayatı felç etti. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu. Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullanarak İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İBB'nin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu birçok sürücü mağdur oldu.

FATİH ALTAYLI İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalmasını eleştirdi. Altaylı paylaşımında, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa süre sonrası silmesi dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA