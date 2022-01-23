Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı! 43 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı | Yeni haftada hava nasıl olacak? 23 Ocak İstanbul Ankara hava durumu
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterirken, 'İzlanda kışı' İstanbul'u vurdu. Meteoroloji 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak? soruları da yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar ardından İstanbul ve birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, 5 günlük yeni hava durumu raporu da yayınlandı.
43 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ AÇIKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan açıklamada Cuma günü yurda giriş yapan kar yağışının ülke genelinde kar hafta içi de devam edecek.
DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından kalp hastaları için kritik bir paylaşımda bulundu. Şen, "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmayın. Soğuk havada kalbin mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalar ve kalbin bunu yapabilmesi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan soğuk hava, damar büzüşmesini tetikleyerek damar içi basınç artışına neden olur ve kalbin kan akımını bozar. Kış mevsiminde kalp krizi geçirme riski diğer aylara göre 3 kat daha fazladır." ifadeleriyle kalp rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.
SOĞUK HAVADA VÜCUDU KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Şen, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkilerinden vücudu korumanın yollarını ise şöyle sıraladı:
* Soğuk havada az kalınmalı. Egzersiz programlarına ara verilmemeli, ancak egzersiz için kapalı mekanlar tercih edilmeli. Soğuktan koruyan kıyafet giyinilmeli, vücut sıcaklığının önemli bir bölümü baş bölgesinden kaybedildiğinden mutlaka baş sıcak tut.
* Soğuk havada kahve, alkol ya da sigara kullanımından kaçınılmalı. Özellikle sütlü sıcak içecekler ve bol sıvı tüketilmeli. Diyabeti bulunmayan kalp hastaları, soğuktan korunmak için bal tüketebilir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
DENİZLİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
İZMİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'in doğusunda kıyı kesimlerindede kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, -3°C
Çok bulutlu, ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğusunda (Sivas hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, -4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KONYA °C, -4°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, -4°C
Çok bulutlu, ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şekliknde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu , kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şekliknde olması bekleniyor.
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Diyarbakır'ın batı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
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