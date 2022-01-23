Beklenen tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
Beklenen tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş bedelli askerlik yerleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında tarih hakkında açıklama geldi. İşte, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları tarafından askerlik yerleri sorgulama işlemleri araştırma konusu olurken Milli Savunma Bakanlığı tarafından tarih de açıklanmıştı. İşte, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?
ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. Sonuçlara 'bedelli sınıflandırma sonuç sorgulaması' bölümünden ulaşılabilir.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.
BEDELLİK ASKERLİK YERİ SORGULAMA
Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ
1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
3. Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.
4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,
g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
5. 2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 2'nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.
6. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.
10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir
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