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MSB'den tüyleri diken diken eden paylaşım: Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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MSB’den tüyleri diken diken eden paylaşım: Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ettiğini bildirdi. Paylaşımda, ''Barışta der dökmeyen, savaşta kan döker'' ifadelerine yer verildi.

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