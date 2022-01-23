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İptal edilen uçuşlar: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 23-24 Ocak hangi uçuşlar iptal edildi? İşte liste...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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İptal edilen uçuşlar: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 23-24 Ocak hangi uçuşlar iptal edildi? İşte liste...

İptal edilen uçuşlar: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları dolayısı ile Pegasus ve THY birçok uçak seferini durdurma kararı aldı. Seyahat etmek için uçuşlarını bekleyenler konu hakkkında son açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 23-24 Ocak hangi uçuşlar iptal edildi? İşte liste...

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