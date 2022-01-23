İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...
İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı sonrasında İstanbul'da üniversiteler için son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler yarın eğitim olup olmayacağını merak ediyordu. İşte, İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...
İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitim ve öğretime Pazartesi ve Salı günü ara verildiğini duyurdu. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da üniversitelerde eğitim ve öğretime Pazartesi ve Salı günü ara verildiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve Boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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