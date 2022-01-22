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İzmir Valiliğinden depremzedeler hakkında açıklama: Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı olmayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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İzmir Valiliğinden depremzedeler hakkında açıklama: Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı olmayacak

İzmir'de yaşanan depremin ardından inşa edilmeye başlatılan konut projelerine yönelik bazı yayın organlarında çıkan "İzmirli depremzedeler şimdi de 'yanlış hesaplama' mağduru oldu." haberine ilişkin İzmir Valiliğinden açıklama geldi. İşte detaylar...

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