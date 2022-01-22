22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Hasan Macit’e destek telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun’da hastanede fenalaştığı anlardan görüntüsü başhekim sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'i telefonla arayarak, sağlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA