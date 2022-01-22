Son dakika: 22 Ocak koronavirüs tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat rakamlarında son durum ne?
Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2022 tarihine ait Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri Twitter'dan yaptığı açıklamalyla yorumladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 günlük koronavirüs (KOVİD-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren tablosunu duyurdu.
184 CAN KAYBITabloya göre; son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken, 89 bin 926 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (22 OCAK)
BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri Twitter'dan yaptığı açıklamalyla yorumladı.
Bakan Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." dedi.
AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,18 olarak ölçüldü.
Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 331 bin 624, 2'nci dozda 52 milyon 253 bin 904 ve 3'üncü dozda 24 milyon 223 bin 870 olmak üzere toplam 140 milyon 665 bin 664 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
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