15 Temmuz gazilerinden Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, söylediği şarkının sözlerinden dolayı Sezen Aksu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Hz. Adem ve Hz Havva için “Selam söyleyin o cahil Havva ile Ademe” diyen Aksu hakkında 'dini değerleri aşağılama ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik etme' suçlarından dava açılması talep edildi.
Sezen Aksu'nun Yaşar Gaga ile çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıda kullandığı sözlerden dolayı 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde basın açılması yaptı.
15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, basın açıklamasının ardından platform üyeleri ile birlikte adliyeye gidip suç duyurusunda bulundu.
Bulut, daha sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, "Organize bir şekilde dinimize, imanımıza ve kutsallarımıza hakaret edildiği için bugün burada basın açıklaması yapmak için toplandık.
Biz buna 'dur' diyebilmek için bugün burada toplandık. Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan en sonunda dayanılmaz bir duruma geldi.
Bu gidişe bir dur diyebilmek için, onlar o eski söyledikleri alışkanlıklardan vazgeçsinler diye biz buradayız. Bizim milletimiz ayağa kalktı, bir daha bize diz çöktüremeyeceklerinin malumunu ilan etmek istiyoruz.
Sezen Aksu denilen hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında cahil olan kendisi, dedesine hakaret ediyor çünkü. İlk insandır Adem Aleyhisselam ve Havva anamız, bunlara söz söylemek asıl cahilliktir" ifadelerini kullandı.
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