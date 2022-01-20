Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı! Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi





İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA



Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir.