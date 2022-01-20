20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı! Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi

Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı! Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı! Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi

Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın acı çekerek koltuğa uzandığı görüntüleri müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri Gülsen K., hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Gülsen K. ise sosyap medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir.

Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA