Dini değerleri hedef alan Sezen Aksu’ya tepkiler çığ gibi büyüdü! "Minik cahil haddini bil'"
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı infial yarattı. Şarkıda yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle dini değerleri hedef alan şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Yaşanan olay en hafif tabirle saygısızlık" ifadelerine yer verilirken vatandaşlar Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen şarkıcı, evinin önünde de protesto edildi. Dini değerleri aşağılayan sözlere toplumun tüm kesimlerinden tepki gelirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahip çıktı.
Türk müziğinde önemli bir konumda bulunan ve "Minik Serçe" unvanı ile binlerce şarkının sahibi Sezen Aksu'nun yeni şarkısının sözleri büyük olay yarattı. Sosyal medya üzerinden "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı yorum yağmuruna tutulurken Sezen Aksu'nun konu ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. İşte milyonlarca kişinin tepkisini çeken Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı ve sözleri…
Ünlü sanatçı Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Youtube'da ilk olarak 2017 senesinde yayınlanan bu şarkıda söz müzik ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya ait olurken şarkıda geçen bazı ifadeler tepki gördü.
Kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminde TT listesinin üst sıralarında yerini aldı. "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkıda geçen "Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe…" sözleri Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok sosyal medya kullanıcısı usta sanatçıya tepki gösterdi.
Dini değerleri aşağılayan sözlere toplumun tüm kesimlerinden tepki gelirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandal sözlere destek verdi. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, skandal sözlere sahip çıktı.
İşte Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkısına ait o sözlerin tümü;
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane
SEZEN AKSU'YA DEVELİ'DEN SUÇ DUYURUSU
Develi Erciyesspor Başkanı Yılmaz Özalp; 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli klibinde 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu'ya İslamiyet'e hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
"BİZ SESSİZ KALDIKÇA HER GÜN SALDIRININ BOYUTU ARTIYOR"
Dini değerlere saldırıda bulunan herkes için suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Özalp açıklamasında; 'Önüne gelen İslam'a ve mukaddesatımıza saldırıyor. Hem de hiç çekinmeden. Şarkıcı ya da sanatçı olmak kimseye dini değerlerimizi aşağılama hakkı vermez. Biz sessiz kaldıkça birileri her gün saldırının boyutunu artırıyor" dedi.
Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik saygısız ifadeleri sebebiyle avukat Mikail Yılmaz ve beraberindekiler de 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama'dan suç duyurusunda bulundu.
"HAZRETİ ADEM VE HAZRETİ HAVVA'YI AŞAĞILANMAKTA OLDUĞU AÇIKTIR"
Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun Hz. Havva ile Hz. Adem'e 'cahil' ifadesine yönelik ifadesine ilişkin, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık şekilde dinin toplumdaki saygınlığını aşağılayıcı ifadeler kullandığını söyledi. Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı aşağılanmakta olduğu açıktır. Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" dedi.
"EN HAFİF TABİRLE SAYGISIZLIK"
Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksu'nun şarkı sözleri üzerine açıklamalarda bulundu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada "Yaşanan olay en hafif tabirle saygısızlık" ifadelerine yer verildi.
EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ
Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aksu, evinin önünde de protesto edildi. Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıya tepki gösterdi.
POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI
Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı. Kanlıca Meydanı'nda gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklama sonrası grup sorunsuz şekilde dağıldı.
"HADDİNİ BİLDİRMEK İÇİN BURADA TOPLANDIK"
Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya' sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu Milletin ve bu Ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.
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