Dini değerleri hedef alan Sezen Aksu’ya tepkiler çığ gibi büyüdü! "Minik cahil haddini bil'"

Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik saygısız ifadeleri sebebiyle avukat Mikail Yılmaz ve beraberindekiler de 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama'dan suç duyurusunda bulundu.

"HAZRETİ ADEM VE HAZRETİ HAVVA'YI AŞAĞILANMAKTA OLDUĞU AÇIKTIR"

Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun Hz. Havva ile Hz. Adem'e 'cahil' ifadesine yönelik ifadesine ilişkin, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık şekilde dinin toplumdaki saygınlığını aşağılayıcı ifadeler kullandığını söyledi. Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı aşağılanmakta olduğu açıktır. Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" dedi.