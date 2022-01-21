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Son dakika: Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Türkiye’den Irak’taki terör saldırısına kınama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce Irak Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.

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