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Son dakika: Başkan Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti!

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyor." dedi.

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