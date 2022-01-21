Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir?

Palandöken ilçesindeki evinin yakınlarında Serçeoğlu ile konuşan talihsiz kadın, cani tarafından 12 yerinden bıçaklanarak bir iş makinesinin altına atıldı. Daha sonra 'yaralı bir kadın var' diyerek ihbarda bulunduğu sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakmak, hayatını kaybetti. Trafik kazasında hayatını kaybeden Enes Çakmak ise 2015 yılında öldürülen Hanım Çakmak'ın en büyük oğluydu.