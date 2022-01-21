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Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir?

Enes Çakmak neden öldü? Sosyal medyade Enes Alf adıyla bilinen TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren Enes Çakmak yoğun bakıma alınmıştı. Enes Çakmak'ın ölüm haberinin ardından yakınları yasa boğuldu. Peki, Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir? İşte haberin detayları...

Enes Çakmak ne zaman, neden öldü? Enes Alf kimdir? Sosyal medyada Enes Alf adıyla bilinen TikTok fenomeni Enes Çakmak hayatını kaybetti. Trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Enes Çakmak'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir? İşte cevaplar...

ENES ÇAKMAK NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Enes Çakmak, 2021 yılının son haftalarında trafik kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Enes Çakmak, 10 Ocak 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

ENES ÇAKMAK KİMDİR?

Enes Çakmak, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Çakmak, sosyal medyada Enes Alf adıyla tanınıyor.

Enes Çakmak'ın "Enesalf" kullanıcı adıyla TikTok hesaında toplam 2.5 milyon, Instagram'da ise 154 bin takipçisi vardı.

Sosyal medyada videoları on binlerce beğeni alan Enes Çakmak'ın hayatına dair internette pek fazla bilgi bulunmuyor.

HAYATINI KAYBEDEN ENES ÇAKMAK'IN ARDINDAN ACI BİR HİKAYE ÇIKTI

Erzurumlu ünlü Tiktok Fenomeni Enes Çakmak geçtiğimiz günlerde Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 2 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Sosyal Medya Platformu Tiktok'ta 2.5 Milyon takipçisi bulunan Çakmak'ın ölüm haberi gündem oldu.

Bir çok fenomen Enes için başsağlığı mesajı yayımladı.

Binlerce genci üzen ölüm haberinin ardından 20 yaşındaki Çakmak, Erzurum'da kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Çektiği videolarla gündeme gelen genç fenomenin ardındaki acı hikâyeye ise SABAH ulaştı. 2015 yılının Mart ayında Erzurum'da Lokman Serçeoğlu, iş yerinden arkadaşı olan Hanım Çakmak ile konuşmak istedi.

Palandöken ilçesindeki evinin yakınlarında Serçeoğlu ile konuşan talihsiz kadın, cani tarafından 12 yerinden bıçaklanarak bir iş makinesinin altına atıldı. Daha sonra 'yaralı bir kadın var' diyerek ihbarda bulunduğu sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakmak, hayatını kaybetti. Trafik kazasında hayatını kaybeden Enes Çakmak ise 2015 yılında öldürülen Hanım Çakmak'ın en büyük oğluydu.

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