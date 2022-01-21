Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Ocak vaka - vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs vaka, vefat ve aşılama rakamlarını covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden günlük açıkladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
181 KİŞİ VEFAT ETTİ
21 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 72 bin 555 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu.
Bir günde toplam 416 bin 453 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 192 olarak kaydedildi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (21 OCAK)
BAKAN KOCA: MASKE KULLANIMINDA ISRAR EDİLMELİ
Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,36 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 556 bin 373'a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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