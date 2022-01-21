Son dakika: Burdur Valiliğinden camide "açız" diye bağıran kadın hakkında açıklama

"ALKOLLÜ ÇIKTI! GEREKLİ YARDIM YAPILDI"

Burdur Valiliği detaylara yer verdiği açıklamada, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır." bilgilerini paylaştı.