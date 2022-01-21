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Afyonkarahisar’da PKK üyesi şahıs yüz tanıma sistemiyle tespit edilip yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Afyonkarahisar’da PKK üyesi şahıs yüz tanıma sistemiyle tespit edilip yakalandı

Afyonkarahisar’da PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sınır dışı karı verilen yabancı uyruklu şahıs, terörle mücadele ekiplerinin uygulaması sırasında yüz tanıma sistemi ile tespit edilerek yakalandı.

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde yabancı şahıslara yönelik yapılan uygulamada bir şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine Yüz Tanıma Sistemi ile sorgu yapıldı.

PKK'LININ İSMİ AÇIKLANDI

Yapılan sorguda PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında süresiz sınır dışı kararı verilen, yabancı uyruklu Muhammed Yusuf isimli şahıs ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı anlaşıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından şahıs deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

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