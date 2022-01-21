Afyonkarahisar’da PKK üyesi şahıs yüz tanıma sistemiyle tespit edilip yakalandı

PKK'LININ İSMİ AÇIKLANDI

Yapılan sorguda PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında süresiz sınır dışı kararı verilen, yabancı uyruklu Muhammed Yusuf isimli şahıs ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı anlaşıldı.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından şahıs deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.