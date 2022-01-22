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Burdur Valiliğinden camide "açız" diye bağıran kadın ile ilgili açıklama! "Alkollü olduğu tespit edilmiş"

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Giriş: 22.01.2022 02:41
Güncelleme:22.01.2022 02:43
Son dakika haberi... Burdur Valiliğinden, bazı basın organlarında yer alan "Cuma namazında camiye giren kadından 'açız' çığlığı" başlıklı habere dair önemli bir açıklama geldi. Valilik, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” dedi..
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Valilikten açız diye bağıran kadın ile ilgili açıklama
Valilikten "açız" diye bağıran kadın ile ilgili açıklama
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