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Bakan Fahrettin Koca'dan doktor Ertan İskender açıklaması! "Yaralayan zanlı 16 yıl 2 ay hapis cezası aldı"

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Bakan Fahrettin Koca’dan doktor Ertan İskender açıklaması! Yaralayan zanlı 16 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner'in 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava hakkında açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: ASLA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KARAR

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."

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