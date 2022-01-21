21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Huzur içinde bir yarıyıl tatili diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Huzur içinde bir yarıyıl tatili diliyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrencilere karne mesajı: Huzur içinde bir yarıyıl tatili diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika paylaşımında bugün karnelerini alan öğrencilere yönelik bir tebrik mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan "Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA