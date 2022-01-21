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Karlı havada araba kullanmanın püf noktaları! Araç kayarsa ne yapılmalı? Bunu sakın yapmayın!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Karlı havada araba kullanmanın püf noktaları! Araç kayarsa ne yapılmalı? Bunu sakın yapmayın!

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı çok sayıda trafik kazasını da beraberinde getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü yaşanan kazalara yönelik yaptığı paylaşımda karlı havada araç kullanırken dikkat edilmesi gereken durumları tek tek paylaştı. Peki karlı havada araba kullanırken nelere dikkat edilmeli? Karlı havada araç kayarsa ne yapmalı? İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

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TAKİP MESAFESİNİ 4 KAT ARTIRIN

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.

SAKIN BOŞA ALMAYIN!

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.

İŞTE EGM'NİN PAYLAŞIMI

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