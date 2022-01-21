Karlı havada araba kullanmanın püf noktaları! Araç kayarsa ne yapılmalı? Bunu sakın yapmayın!

SAKIN BOŞA ALMAYIN!

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.