Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kritik ziyaret

Bunun üzerine Karma Komisyon yeniden görüşme yapıyor. Bunun dışındaki hususlarda Karma Komisyon yetkisinden başka ben bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.

TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir.