20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kritik ziyaret

Son dakika haberi... Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basına yaptığı açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek günlerde BAE’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Son dakika haberi... Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basın açıklamalarında bulundu.

Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

TBMM'de 1500 civarında dosya var. Bunlar arasında iç tüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi Karma Komisyona ait. Karma Komisyon bunları kendi gündemi dahilinde görüşüyor. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasıyla ilgili Hazırlık Komisyonu çalışması oluyor.

Bunun üzerine Karma Komisyon yeniden görüşme yapıyor. Bunun dışındaki hususlarda Karma Komisyon yetkisinden başka ben bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.

TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir.

Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez. Bu kişiler için gerekli hükümler var. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir müessese var.

Merkez Bankası’ndan swap anlaşması MERKEZ BANKASI'NDAN SWAP ANLAŞMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA